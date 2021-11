Juba teist aastat korraldab Tartu Suusaklubi koos tervishoiuettevõttega Novo Nordisk diabeedipäeval heategevusjooksu. See tähendab, et Tartu linnas väljamõõdetud viiekilomeetrisel kõnni- või jooksurajal liikumise osalustasu läheb annetusena diabeeti põdevate inimeste liikumisharjumusi ja sportimist toetava õppematerjali loomiseks.

Stardiaja valib igaüks ise, ja start on Tähtvere Spordipargis avatud täna kella 12 kuni 15. Sekundeid keegi ei loe ja meetreid ka väga täpselt ei arvestata. Oluline on osavõtt ja see, et inimesed mõtleksid keerulist haigust põdevate laste ja täiskasvanute peale ja tahaksid neid aidata.

Need, kellele Tähtvere spordipark millegipärast ei sobi, võivad joosta oma metsatukas ning saavad ka sel viisil panustada, täites pärast virtuaalse osalemistalongi internetis www.diabeedipaev.ee ning märkides sinna läbitud kilomeetrid ja lisades jõukohase annetuse.

Joostud juba neli nädalat

Diabeedipäeva heategevusjooks on kõigile jooksjaile kättesaadav olnud mitte ainult täna, vaid juba 14. oktoobrist alates.

Korraldajad loodavad väga, et sellel aastal koguneb jooksust osavõtjate ühise pingutusena vähemalt 6795 läbitud kilomeetrit, sest just nii kaugel asub Tartust insuliini sünnilinn Toronto.

www.diabeedipaev.ee on näha ka kaart, mis iga natukese aja tagant värskeneb ja kus on näha, mitu kilomeetrit on inimesed juba kokku jooksnud ja kui palju neid kilomeetreid tänase päevaga veel lisandub.

Eelmisel aastal joosti Tallinnast Kopenhagenisse, kus asub Novo Nordiski peakontor. See eesmärk täitus lihtsalt juba enne diabeedipäeva. Nüüd on vahemaa mitmeid kordi pikem, kuna Toronto asub Tartust väga kaugel ja näis mis saab. Eelmise nelja nädalaga on 6795 kilomeetrist, mis Tartust Torontoni on, läbitud pool ehk 3229 kilomeetrit.

Rahvusvahelise haardega tervishoiuettevõte Novo Nordisk asutati 1923. aastal just Kanadas ning neilt tuleb 50 protsenti maailmas toodetavast insuliinist. Ettevõtte eesmärk on mitte ainult ravimit toota, vaid aidata ühiskondi võitluses diabeediga ning propageerida II tüüpi diabeedi ja rasvumuse ennetust. Ka on tänu nende programmile «Changing Diabetes® in Children» tagatud arstiabi ja elupäästev insuliin 26 000 lapsele, kellel on I tüüpi diabeet.

Suusaklubi algatus

Diabeedipäeva korraldusmeeskonnaks on Tartu Suusaklubi aktivistid. Üks neist on Tiia Teppan, kes täna hommikul ütles, et virtuaalse osalejatalongiga on heategevusele pühendunud jooksjaid ja kõndijaid juba 200 ringis, ning pole kahtlust, et neid tuleb neid juurde.

Kes tõesti täna jooksma ei saa minna kas laiskuse või tervise tõttu, võivad talongi täita ikkagi, läbitud kilomeetrite arvuks panna ausalt 0, aga see-eest annetada rohkem kui see 5 eurot. Ning jooksma minna siis, kui laiskus möödas või tervis tagasi.