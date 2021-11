Kas see ootus ja elevus on ka tänapäeva kinokülastajal, kes on meediast ja ekraanidest küllastunud, mõnel pimedal hetkel vahetult enne seansi algust alles? Maarja Jakobson arvas, et on vast küll.

Pimedate Ööde filmifestival direktor ja looja Tiina Lokk oli täna Tartus kohal ja kiitis publikut. See olevat parem kui Tallinnas. Tallinnas on ka hea publik, muidugi, kuid sinna satub ka juhuslikku rahvast. Tiina Lokk kinnitas, et Tartu publik on homogeensem, ja kui vahel nende pikkade aastate jooksul on tal tekkinud kahtlus, kas selle festivali eksistentsil on ikka mõtet, siis on tasunud tulla Tartusae, et saada see igatsetud boheemlaslik ja karvane tunne, mis Tiina Lokki inspireerib palju enam kui glamuur.