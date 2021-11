Merike Rosenthal ei mäletanud täpselt, mitut mõisa ta sel suvel külastas. Paarkümmend oli neid küll, arvas ta. See oli kolmas suvi, kus ta suvistel nädalavahetustel plaani paika pani, mõne kaaslase seltsi haaras ning mõisaid külastas. Mõnda juba teist korda, aga mis sellest, sest teisel korral märkad uusi asju või paned tähele seda, mis vahepeal on muutunud, uhkemaks läinud, korda tehtud. Mustrid ja maalingud mõisate seintel on inspireerinud teda ka lastele templitrükis pilte tegema õpetama ja palju muud.

Eesti mõisakoolide ühenduse juhi Tõnu Kiviloo sõnul on huvi mõisate vastu püsinud läbi 17 aasta juba ühtlaselt kõrge. Algul peamiselt vaid mõisakoole ühendav suvine külastusmäng algas 2004. aastal Viljandimaalt, et ajaloolistes majades asuvatest koolidest rääkimisel toodaks esile nende majade varasemat ajalugu – seda, kes ja milliste eeskujude järgi on need projekteerinud ja ehitanud ning kuidas on seal elatud siis, kui mõis oli ühepereelamu. Millised olid baltisakslaste kunsti- ja raamatukogud, iluaiad ja õunapuuaiad, regulaar- või vabakujundusega pargid, kõrvalhooned, tallid, aidad ja viinaköögid.

Mõisamängu huvilisi on jätkunud ka nüüd, koroonasuvede ajal. Näiteks tänavu, mil viiel päeval olid kõikjal Eestis avatud 30 mõisa, kogunes külastajaid kokku 13 000.

Kõik need inimesed, kes oma külastuslehtedele olid kogunud templeid enam kui kümnest mõisast, pääsesid loosirattasse ja sealt tõmmati välja õnnelikud, kes olidki nüüd laupäeval, 13. novembril palutud Kuremaale, et neid osavõtu eest tänada.

Vahvaim osa päevast oli kontsert, mille andsid Piret Aus ja Karmoška Kamraadid. Viis naist, igaühel karmoška põlvedel ja näpud soojad, ning kes suutsid saalitäie inimesi läbi maskide panna ka kaasa laulma või vähemalt refräänide ajal tüü-tüü-tüü või la-la-laa hüüdma.

Kõnede ajal sai sõna Jõgeva vallavolikogu liige Peep Põdder, kes rääkis mõisate ajaloo vastu huvi tekitamisest ja sellest, et lood on tähtsad. Eriti legendid, mis inimesi paeluvad, ja kui neid mõnes kohas ei ole, siis polevat patt neid välja mõelda.

Kui küsitakse, kas kummitab, siis muidugi kummitab!

Tiina Tegelmann, kes on Kuremaa turismi- ja arenduskeskuse sihtasutuse juhatuse liige, rääkis Kuremaa lossist laiemalt: sellestki, kuidas nad Pallase kõrgema kunstikooli tudengitega koostööd teevad ja maja seinte paksude värvikihtide alt mõisaaegseid värvilahendusi leiavad. Ka osutas ta selle maja 3500 vilistlasele, keda selle maja seinte vahel aastatel 1921 kuni 2004 on väärikaks põllumeheks koolitatud ning kes samuti mõisamängu ajal oma vanasse koolimajja on sattunud ja sealseid ruume hoopis teise pilguga vaatavad.