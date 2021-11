Arstitudengid süütavad küünlad, et näidata solidaarsust kõigi töölolevate kolleegidega

Eesti arstiteadusüliõpilaste selts on lõppeva nädala jooksul oma 30. juubelisünnipäeva puhul süüdanud küünlaid Eesti haiglate ees, et toetada kõiki haiglasviibijaid. 13. novembril süütavad tudengid küünlad ka Tartu ülikooli kliinikumi juures tunnil, mil oleks pidanud algama nende seltsi juubeligala. Nad soovivad olla solidaarsed kõigi töölolevate kolleegide ja teiste kriisist mõjutatutega.

Eesti arstiteadusüliõpilaste selts (EAÜS) tähistab sel aastal 30. sünnipäeva. Juubeli tähe all on terve see aasta üritusi korraldatud, kuid suur osa on pidanud toimuma paraku veebis. Aasta kulminatsioonina planeeriti galaõhtut 13. novembril Eesti Rahva Muuseumis, mille korraldamist aga korraldustiim ohutuks ei hinnanud. Selle asemel süüdatakse küünlad mitte juubelitordil, vaid raskes seisus Eesti haiglate ees.