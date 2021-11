Mõisamängu külastajad ja korraldajad peavad peo Kuremaa lossis

«Unustatud mõisad» on 2004. aastal Viljandimaalt alguse saanud ettevõtmine, millest on sündinud traditsioon, et igal suvel kokkulepitud päevadel avavad huvilistele uksed kümned ja kümned mõisad üle maa, olgu nad siis kas praegused või endised koolimajad, turismi- või kultuurikeskused, ning korraldavad giidituure ja kontserte, seavad sisse kohvikud ja töötoad. Huvi on alati olnud suur.