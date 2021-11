Turniiril võisteldi kolmes erinevas vanuseklassis. Ühe kuld- ja ühe hõbemedaliga naasis turniirilt Tartu Kalev-Englase maadleja Karlis Ander All. Ta tuli U-15 vanuseklassis võitjaks, alistades teiste hulgas ka tänavuse Eesti meistri. Kadettide vanuseklassis (U-17) võitis ta hõbemedali.

Tartu Kalev-Englas teenis klubide arvestuses teise koha ning treener Kristjan Press kinnitas, et mitmed poisid olid sel korral võistlustelt puudu. «Lisaks oli tunda, et natuke vanematel poistel on võistlusroostet peal ja väheste võistluste toimumine annab sooritustel siiski tunda. Aga üldpildis annaksin hinda neli pluss,» rääkis Press.