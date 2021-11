Peamiselt kunstniku füüsilistest paikadest tulenevatest tunnetest ja mälestustest lähtuv näitus uurib, kuidas isiklikke kogemusi materjalide ja ruumidega saab vaadata kui füüsilisi mälestusi. Kuigi mälestused on midagi, mida käsitletakse reeglina minevikku suunatuna, esitavad Johannes Luige teosed küsimuse ka selle kohta, kui suurt rolli mängivad mälestused käesoleva hetke ning tuleviku tajumisel. Näituse kuraator on Mailis Timmi.

Skulpturaalsed ja maalilised kunstiteosed ning ready-made ehk igapäevased esemed jäljendavad nii looduslikke elemente kui tehislikult loodud keskkondi. Seejuures seavad need kahtluse alla selle, kui hästi me maailma tajuda suudame. Installatsiooni saatva videoteose narratiiv esitab argiseid mõtteid igapäevasest kohalolekust ning selle hajameelsus varjutab süvenevat ärevust võimalikust maailmalõpust.

Näitus koosneb erinevatest misanstseenidest, mille järjekord on ruumis kindlaks määratud. On valgus, on vari. On allikad, on vaatemängulisus. Lavastatud ruum võimaldab külastajal kogeda põhjuste ja tagajärgede seostest pääsemise seisundeid ning arusaamise ülehindamise järgseid hetki.