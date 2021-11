Ants Laaneots astus volikogu liikme kohalt tagasi

Ants Laaneots selgitas otsust, et 73-aastaselt ei ole kerge kahte ametit pidada, sest lisaks volikogule on ta riigikogu liige. «Põhjus on lihte, sest kui sa saad 74, siis aitab kah. Kahes mõisas n-ö korraga ei saa.» Ta lisas, et oma rolli mängib ka tervis, mis east tulenevalt rohkem hoolt tahab.