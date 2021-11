Aardla ring on nüüd kadunud ja ehituse ajal tuleb autojuhtidel oluline liiklussõlm läbida mööda ajutisi kitsaid teid. FOTO: Kristjan Teedema

Suured teetööd Tartu läänepoolsel ümbersõidul ehk Riia ringil ja selle haruteedel on mitmes paigas liikluse ajutistele ümbersõiduteedele surunud. Pimedal ajal paneb see liiklejate tähelepanu proovile ja on kaasa toonud mõningaid kergemaid õnnetusi ning neist omakorda tekkinud liiklustakistusi.