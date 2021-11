Sõna võtma ajendas artikkel «Tolmuseks betoonlinnaks kujunemise kursil» (TPM, 5.11), kus noorepoolne inimene on mures Tartu tuleviku üle. Muretsemiseks oleks aga vaja mingilgi määral mäletada selle linna minevikku, see aga pole autori nooruse tõttu võimalik. Võimalik on see aga nende ridade kirjutajal, kelle esmamuljed linnast pärinevad aastast 1940, kui teda sõidutati läbi linna Maarjamõisa haiglasse pimesooleoperatsioonile.