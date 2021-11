Muidugi on selge, et suurlinn Riia paelub tartlasi enam kui pisike ülikoolilinn Emajõe kaldal riialasi, olgugi et Tartu nime kandev tänav algab Läti pealinnas otse vabadussamba juurest. Muidugi teeks Riia rongi liinile naasmine maailma avaramaks eeskätt Tartule, Riias on suur õhuvärav. Kuid see liin saab tulla huvitatud poolte koostöös.