Tanel Tein: korvpalli latt on praegu liiga madal, tahame Rockiga seda tõsta

Tanel Tein usub, et Rocki korvpallivõistkonnale nimisponsori kinnitamine on alles algus ja usutavus kasvab aina suuremaks. FOTO: Sille Annuk

Tartus loodi 2018. aasta sügisel Tanel Teini, Meelis Pastaku, Vahur Kalmre ning teiste tuntud korvpallisõprade üleskutsel algatusrühm, et tuua tagasi professionaalne korvpall ja taastada Rocki nimi. Korvpalli esindusmeeskonna tulemused on viimastel aastatel alla igasugust arvestust ning lootus medalitele mängida aina väheneb. Algatusrühma liikmed on võtnud kriitiliselt sõna ja loonud Rocki korvpalliklubi. Järgmisel sügisel alustab madalamates liigades mängimist Rocki korvpallivõistkond.