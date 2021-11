Kui ihastelane selgitas, et linna heakorratelefon 1789 nädalavahetusel ei tööta, öeldi Elektrilevist, et ega rohkemat teha olegi. Rähn-Kuusik võttis ühendust veel ka teenusepakkujaga, kuid taas oli toru otsas automaatvastaja. «Niisiis sain aru, et kui nädalavahetusel on abi vaja tänavavalgustuse ja muu sellisega, ei ole kuhugi pöörduda,» ütles Rähn-Kuusik.