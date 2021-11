Näituse pealkiri «Tants üksnes on suverään» osutab tõigale, mida Gerd Neggo kaasaegsed on märkinud: Neggo looming oli üsna abstraktne ja sisuta. «Sisuta selles mõttes, et väljendab läbi füüsise ja liikumise neid tundeid, mis on sõnades väljendumatu,» sõnas Anne-Liis Maripuu. FOTO: Juan Camilo Rodriguez Pira

«Aga see äratundmine, et sa ei saa ilma tantsimata olla, pidi küll olema erakordne. Selline, et käid ka emale peale, et ta müüks klaveri maha, et sina võiksid jõuda Euroopa moderntantsu rajaja Rudolf von Labani stuudiosse Saksamaale,» kirjeldas Anne-Liis Maripuu. «Sel ajal ei saanud see lihtne olla. Tants oli midagi niisugust, mis ei olnud sugugi lugupeetud ala… Aga ta läks, ja tuli uuendusmeelsena Eestisse tagasi, rajas siin oma karjääri, tõi välja tantsulavastusi, olles ise nende autor ja tantsija, ning lõi ka koreograafina omanimelise stuudio.»