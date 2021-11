Valimised on möödas ja riburadapidi tulevad teated uutest koalitsioonidest. Olgu need senised juhid, kes jätkavad ametis, või uued tüürimehed kohaliku võimu juures, paljudes omavalitsustes on mure juba aastaid vana ja tuttav: kuidas hoida kodukohal elu sees, nii et oleks tööd, inimesi ja seeläbi raha, et kohalikku elu veelgi paremaks arendada.