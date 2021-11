Kuigi Eesti ja Läti president olid eelmisel nädalal Tartus pressikonverentsi andes veendunud, et Tartu ja Riia rongi käima panemiseks on tarvis vaid poliitilist otsust, ei ole Eesti majandusministeeriumi spetsialistid ja ka ASi Eesti Raudtee esindajad sama meelt. Põhjendus: see on liiga kallis ega lähe kokku meie riigi kliimaeesmärkidega.