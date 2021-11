Kolm tartlast sattusid kelmide küüsi

Möödunud kolmapäeval sai Tartus elav naine telefonikõne väidetavalt pangatöötajalt, kes väitis, et naise arvelduskontol toimuvad kahtlased tehingud ning nende peatamiseks tuli naisel sisestada oma Smart ID-koodid. Naine seda ka tegi ning avastas siis, et tema kahelt kontolt oli kadunud 4000 eurot.

Sarnase skeemiga jäi reedel 1350 eurost ilma üks Tartu mees, kellele helistas väidetav Swedbanki töötaja ning teatas, et tema kontol toimuvad kahtlased tehingud, mille peatamiseks ning uue turvalise arvelduskonto loomiseks paluti mehel edastada oma autentimiskoodid. Mees need ka helistajale andis ning avastas siis hiljem, et tema kontolt on raha kaduma läinud.