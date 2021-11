Õppus toimub 17. novembril kell 8-14.30 Elvas Side tänava raudteeülesõidu piirkonnas ning sealne raudtee ülesõit on suletud kell 9-14.30. Ümbersõit korraldatakse Elva linna Puiestee tänava Kalme raudteeülesõidu kaudu.

«Eelkõige on oluline harjutada erinevate ametkondade koostööd ning tegevusi kaubavagunitest lekete peatamisteks, samuti paljude traumahaigete käsitlemist raudteeõnnetuse puhul ning vajadusel kohalik elanike evakueerimist. Selleks, et olukord oleks võimalikult reaalne, kaasatakse sündmuste läbimängimiseks Operaili kaubavedur ja meeskond,» kommenteeris Eesti Raudtee turvajuht Marius Kupper. Peale selle osalevad sündmusel Eesti Raudtee tuletõrjerongi vagunid ning Keskkonnaamet, kes harjutab keskkonnareostuse vältimist.

Juba õppuse ettevalmistuse käigus korraldas Eesti Raudtee Tartu päästepiirkonna kõigile neljale vahetusele, nende hulgas ka Elva komandole, tsisternvagunite lekete sulgemise õppepäevad. Samuti korraldati raudteeõnnetustele reageerimiseks vajalikud õppepäevad ka kiirabile ja politseile. «Selliste õppuste korraldamine erinevates Eesti paikades on olnud pikk traditsioon ning on tõestanud oma vajalikkust – eelkõige teevad erinevate osapooled endast kõik, et õnnetusi raudteel ei juhtuks, aga kui peaks juhtuma, siis oleme ühiselt valmis kiiresti olukordi lahendama,» lisas Kupper.