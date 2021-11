Confido avas tartus neljanda testimispunkti

Confido testimistegevuse koordinaatori Martin Talu sõnul on testimispunktides siiani keskendutud koroona kiirtestidele ja sertifikaatide väljastamisele. «Nõudlus on selle järele suur, mistõttu oleme avanud testimispunkte üle Eesti mugava ligipääsetavusega kohtadesse. Tartu Kaubamaja testimispunkti avamisega saab nüüd Tartus antigeeni kiirtesti teha neljas asukohas,» ütles Talu.

Tartu Kaubamaja tegevjuhi Kristel Liivapuu sõnul on keskuses testimispunkti avamine tartlaste jaoks oluline samm, mis toob hetkeolukorrast tingitud vajaliku teenuse inimestele lähemale.«Kui ettevõttena rakendame keskuses meetmeid koroonaviiruse leviku piiramiseks, siis nüüd anname oma panuse ka testimissüsteemi laiendamiseks,» ütles Liivapuu ning lisas, et kauplused on aasta-aastalt muutumas rohkem elustiilikeskusteks, mistõttu on loogiline, et ka lihtsamad meditsiiniteenused on seal kättesaadavad.