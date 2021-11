Kohale saabus seesuguseid tegelasi, et võttis silma lausa kirjuks. Pipi, Nublu oma meeskonnaga, karupoeg Puhh, eesel Iiah, põrsas Notsu, kullaketrajad, saabastega kass, Mary Poppins, mereröövel, Sipsik, Punamütsike ja hunt, kolm põrsakest, öökull ja paljud teised laste lemmikraamatute tegelased olid tulnud kostümeeritud kasvatajate näol laste pidu rõõmsaks tegema.



Koroonareeglite tõttu ei saanud suurt saalipidu organiseerida, ent sellest hoolimata said välipeol nii väikesed kui suured krõllid tantsu vihtuda ning ühiselt krõllilaule laulda. Kõik oli õptitud juba varem selgeks, mudilastel tuli vaid muusikaõpetaja Annika Rosenthali juhatamisel vapralt kaasa teha. Ja seda need väikesed särasilmad ka ihust ja hingest püüdsid, mistap kogu väljak rõkkas laste rõõmuhõisetest.



Nõo lasteaia Krõll direktor Kristi Voore lausus, et laste arv on neljakümne aastaga kasvanud ligi viiekordseks. «Kui lasteaed 9. novembril 1981. aastal avati, siis oli majas 4 rühma, 45 last ja 19 töötajat. Täna on Nõo lasteaias Krõll avatud 10 rühma 188 lapsega. Nendega toimetab 43 töötajat,» selgitas Voore.

Direktor tänas asutuse tänukirjaga mitmeid töötajaid, kellel oli täitunud ümmargune arv tööaastaid, või kes oli pälvinud hiljuti auväärse aasta tegija tiitli.



Sünnipäevalast õnnitlesid vallavanem Rain Sangernebo, muusikakooli, põhikooli, naaberlasteaedade ja lapsevanemate esindajad, soovides vastupidamist ja edasiminekut, misjärel jätkus pidu rühmades sünnipäevatordi maiustamisega.