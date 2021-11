Umbes 120 leheküljel leidub nii rõõmsas mängulustis kui ka tõsises mõtiskluses ja sügavuti tungivas eluvaatluses loodud värsistusi. Mitmes vormis lüürika hulgas on mitu kimpu haikusid, neid on nii epigrammilaadseid kui ka klassikalisi ehk loodustundlikke.

Värske raamatu üsna viimastel lehekülgedel on poeem «Kuni viimane kustutab tule», millel ladinakeelne moto de mortuis nil nisi bene ehk surnute kohta tuleb rääkida ainult head. Luuletaja kirjutab 20. augusti klubist, mis koosneb neist, kes hääletasid 30 aastat tagasi ülemnõukogus Eesti riikliku iseseisvuse poolt. «Lööb surma vikat ootamata kaari / me riigi taastajate elunurmel» – seda silmas pidades värsistab ta siitilmast lahkunud klubikaaslaste tegusid.

«Valuvaba» ei ole Hainsalu ainus viimasel ajal ilmunud teos, sest töökas ja viljakas on ta olnud ka mõned äsjased aastad. Mullu ilmus lasteraamat «Iirismaa», poes leidub veel lasteluulekogu «Kolm tosinat karvast ja sulelist» ning vabavärsiline jalutuskäik Tartus «Emajõe sinine veri». See ei ole veel kõik, Hainsalu sõnul otsib praegu kirjastajat neli käsikirja lastele.

«Jaanuaris algab kolmas aasta, mil täidan Eesti Naise viimase lehekülje,» lisas kirjanik intervjuus Tartu Postimehele. «See on nagu lugejaga vestlemine, enne kui ta ajakirja kaane suleb. Sulgudes võiks öelda, et kes kõige lõppu kirjutab, see kõige rohkem armastab, nii kirjutasime koolipõlves sõbrataride salmikuisse.»