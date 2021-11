Puiestee tänav on nii kitsas, et rattatee sinna ei mahu. Et rattatee teha, oleks pidanud tee kõrvalt haljastuse ära võtma. Valida tuli, kas rattatee või elujõulised ilusad puud – mõlemad sinna ei mahu. Tegime isegi sõidutee natuke kitsamaks, et saada jalakäijatele ruumi juurde.