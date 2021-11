Tartu veebileht annab teada, et 1. no- vembril elas Eesti suuruselt teises omavalitsuses 94 728 elanikku. Seda on mõne tuhande võrra vähem, kui tartlaseks registreerimise kampaania tipphetkel neli aastat tagasi suudeti saavutada. 2017. aastal oli oktoobrikuu lõpuks tartlasi 96 876, kuid sellele lisandus õige pea ligi 2500 inimest Tähtvere vallaga liitumisest juurde.