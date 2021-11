Marget Miil: tasuta hügieenitarbed koolis – lihtne projekt, kuid suure mõjuga

Päevadest rääkimine tekitab 21. sajandil endiselt paljudes ebamugavust. Ometi on see poole populatsiooni elu saatev osa. Usun, et pea iga naine on istunud koolipingis ja tundnud päevade algust ning sellega kaasnevat ebamugavust, hirmutunnet ja mõtteid «Kas ma jõuan õigel ajal tualetti? Kas mul on midagi kaasas? Kuidas ma selle kotist välja saan nii, et keegi seda ei näe?».