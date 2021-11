Tartu uus volikogu koguneb 16. novembril

Tartu linna valimiskomisjon tegi täna otsuse valitud volinike registreerimise kohta, mis tähendab, et volikogu eelmise koosseisu volitused kehtivad viimast päeva ja homme algavad uue koosseisu volitused.

Tartu linna valimiskomisjoni esimees Jüri Mölder selgitas, et uue volikogu kokkukutsumine on viibinud valimiskaebuste läbivaatamise tõttu.

Uue koosseisu esimese istungi päevakord on tavapärane: volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning linnavalitsuse lahkumispalve esitamine. Koosseisu teine istung on see, kus valitakse linnapea ja kinnitatakse ametisse linnavalitsus.