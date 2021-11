Renate Keerdi lavastused, mida on Tartu Uue Teatri põrandal mängitud juba mitmetel hooaegadel, kütkestavad publikut ikka ja jälle oma eheduse ja leidlikkusega. «Lood» on sanuti nagu Keerdi varasemadki lavastused saanud innustust olmest, märkamatutest argihetkedest.

Lavastajal on olnud silma neid loo potentsiaaliga hetki tähele panna, käsitöölise vilumusega lood lavastajapintsettidega lahti harutada ning siis publiku silme all need taas üheks suureks kihiliseks puntraks kokku siduda.