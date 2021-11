Perepoeg on nüüd ise noor issi ja tal on pidevalt tuli takus. Vahel näeb ta mu maskist jubedamgi välja, ausalt. Stress, igavene rahahäda, nüüd ka veel koroona, mis samuti maske nõuab. Kuigi mitte nii kauneid kui minu näokate. Miks ometi? Kui juba mask, siis võiks see kunstipärane olla. Aga mida mina siin tolmuses hämarikus tean... Olen lihtsalt kuulnud, et leidub inimesi, kes ei taha maski kanda.