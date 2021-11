Tavatsetakse öelda, et kõrgetes energiahindades on süüdi rohepööre, kuid Margo Külaots, kes juhib Tartus ja Pärnus kaugkütteäri, kinnitas, et kui kaugküttes oleks neis linnades kümmekond aastat tagasi rohepööre tegemata jäänud, oleks kütmine veel kallim kui Tallinnas uute hindadega. Tartus ja Pärnus on viimasel kümnel aastal küttehinnad langenud ning ka praegu pole märke vastupidisest.