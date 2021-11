Kõrgele sõjaväelasele tegi süsti kliinikumi vaktsineerijate tiimi juht, lastekliiniku õde Annika Reiljan. Ta uuris kõigepealt, millised on olnud eelmise süsti järelmõjud, ja rääkis, et kolmas doos võib tekitada umbes samasuguseid. Siis palus allkirja, mis kinnitaks, et kindralmajor on kolmanda süstiga tõepoolest nõus.

«See tundub siin käsivarres väga hea,» lausus kindralmajor Meelis Kiili pärast sutsakat jälgimisalal istet võttes. «See on minu õigus olla vaktsineeritud. Ja see on minu õigus anda oma panus Eesti riigi julgeolekusse. Sest mida rohkem oleme vaktsineeritud, seda paremini me elame, seda kindlamalt saame me sellest tõvest jagu. Vaktsineerimine ei puuduta ainult inimest ennast, vaid kõiki, kellega ta kokku puutub, järelikult kogu ühiskonda.»

Õde Annika Reiljan sõnas, et vaktsineerimas käijaid viimastel päevadel õnneks jagub. Peamiselt puutuvad nemad kokku kaht tüüpi inimestega. Need, kes tõhustusdoosi saavad, on selle üle ülirõõmsad. Need, kes alles esimest süsti teevad, on sageli pahurad, väites, et neid on survestatud ja kogu see koroona on väljamõeldis. Kui õde siis ütleb, et tema süsti vägisi küll ei tee, viskab poriseja nõusolekulehele allkirja ära, ja nähvab: «No tehke ära siis see süst!»