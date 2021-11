Tartlastele pakutakse taas tasuta õigusabi

Õigusapteegist saab nõu perekonna- ja pärimisõiguse, elatisrahanõuete, notaritoimingute, töölepingu seaduse, töövaidluste lahendamise, korteriühistute problemaatika (kaebused KÜ tegevuse peale jmt), tarbijakaitse probleemide ja vaidluste, maksuõiguse, kohtusse pöördumise, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal.



Nõustajatena on registreerunud:

Vambola Olli, õigusnõunik – kohtusse pöördumine, KÜ probleemid ja vaidlused, lepingu õigus;

Ülle Koppel, õigusnõunik – võlanõustamine, lepinguõigus, töölepingu seadus;

Piret Muinast, õigusnõunik – võlanõustamine, lepinguõigus, töölepingu seadus;

Triin Tein, notar - notaritoimingud, pärimisõigus, asjaõigus, kinnisvaraga seonduvad tegevused;

Krista Paal, õigusnõunik – perekonnaõigus, elatised, pärimisõigus, notari tegevus;

Külli Kaldvee, jurist – kohaliku omavalitsuse vaidlused, kohtusse pöördumine;

Ly Müürsoo, pankrotihaldur – juriidilise isiku või eraisiku pankrotimenetlus, kohustused ja õigused;

Enn Tonka, tarbijakaitse ameti nõukogu esimees – tarbijavaidlused, lepingulised õigused ja kohustused;

Olga Vaarmann, projekti administraator.



Seoses tervisekriisiga tuleb tasuta õigusabi soovijatel end enne registreerida. Selleks tuleb kuni 24. novembrini helistada Eesti juristide liidu telefonidele 631 3002 või 6314 466 või saata meil ejl@juristideliit.ee Vastuvõtule on oodatud kõik abivajajad, nõustajad annavad õigusabi nii eesti kui ka vene keeles.



Teenindatakse vaktsineeritud või Covid-19 läbipõdenud kliente. Maski kandmine on kohustuslik, ilma maskita klienti ei teenindata. Täpsemat infot Õigusapteegi kohta saab Eesti juristide liidu koduleheküljelt www.juristideliit.ee või Facebooki leheküljelt või helistades telefonile 631 3002, 631 4466.