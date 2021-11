Liina Lukas räägib inauguratsiooniloengul rahvalauludest

Kuigi sõnad rahvalaul ja maailmakirjandus võivad esmapilgul tunduda vastandlikud – üks rõhutab rahvust, teine maailma –, kuuluvad need ometi ühte ja samasse mõttelisse vestlusse Johann Gottfried Herderi ja Johann Wolfgang Goethe vahel.



Omas ajas olid need mõlemad uudissõnad: sõna rahvalaul võttis Herder kasutusele 1773. aastal ja sellel oli keskne koht tema luulemõistmisel; maailmakirjandus aga kerkis Goethe kirjutistes esile 1827. aastal ja see esineb tal paarikümnes tekstikohas, kindlakujulist programmi või sidusat teooriat moodustamata. Herderi rahvalaulul on Goethe maailmakirjanduses oma kindel koht ja vastupidi: selle, mida Goethe mõtles maailmakirjanduse all, oli Herder teostanud pool sajandit tagasi oma rahvalauluga.



Liina Lukas ütles, et rahvalaulu ja maailmakirjanduse mõisted osutusid hämmastavalt edukateks. «Need on pannud aluse tänini ülikoolide õppekavades olevatele distsipliinidele ja diskursustele, mis on kutsunud esile riiulite kaupa käsitlusi. Neid on kulutatud ideoloogiliselt ja poliitiliselt, aga nad on ajale vastu pidanud,» lausus ta.



Loengus selgitab professor Liina Lukas neid mõisteid, nii nagu neist mõtlesid Goethe ja Herder, aga samuti räägib, kuidas see kõik puutub eesti kirjandusse.



Liina Lukas on Tartu Ülikoolis töötanud alates 1998. aastast. Tema doktoritöö «Baltisaksa kirjandusväli 1980–1918» on esimene eestikeelne monograafia baltisaksa kirjandusest. Lukase teadusliku tegevuse keskmes on kirjandussuhete uurimine mitmekeelses Balti kultuuriruumis, eeskätt 18. sajandist 20. sajandi alguseni.



Alates 2001. aastast on ta korraldanud rahvusvahelisi Balti kirjakultuuri sümpoosione, mis on toonud kokku Baltimaade kultuuriajaloost huvitatud teadlasi eri erialadelt. Ta on kaheksaköitelise kollektiivmonograafia «Balti kirjakultuuri ajalugu» peatoimetaja ja juhtinud 20 aastat Eesti vanema kirjanduse digitaalset tekstikogu EEVA. Need tegevused on kujundanud Tartust Baltimaade vanema kirjanduse võrdleva uurimise keskuse.



Liina Lukas on Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni ja Eesti Goethe-Seltsi esimees. Inauguratsiooniloeng on inglise keeles ja seda saab jälgida ka videoportaali UTTV vahendusel.



