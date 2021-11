Vaktsineerimine Tartu ülikooli kliinikumis. Pilt on illustratiivne. FOTO: Kristjan Teedema / Postimees

Kastre valla kriisikomisjoni ettepanekul otsustas vallavalitsus, et aasta lõpus makstakse valla teenistujatele vaktsineerimisboonust. Boonust makstakse teenistujatele, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud ja kes on 20. detsembri seisuga tööandjale esitanud vaktsineerimistõendi.