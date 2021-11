Isadepäev toob ERMi otsimismängu ja pärandusejahi

Isadepäeval on Eesti Rahva Muuseumi eesti püsinäitusele «Kohtumised» peidetud hulgaliselt õnnetoovaid märke – kahaksakandasid, mida on vahva üheskoos üles otsida. Seda, kas otsija on kõik märgid üles leidnud, saab kontrollida muuseumi infoletis. Sobiva vastuse eest saab suu magusaks.

Pisut suuremaid muuseumihuvilisi ootab ristsõna «Pärandusejaht. Otsimismäng muuseumis», mis kutsub otsima kadunud pärandust. Pärandusejaht saab alguse sellega, et ühel päeval tulevad uurija Kallase detektiivibüroosse härra Mannineni pärijad. Nimelt on härra testamendis kirjas, et päranduse kättesaamiseks tuleb külastada Eesti Rahva Muuseumi püsinäitust «Kohtumised» ja lahendada ristsõna. Lahendussõna annab vihje, kust nad varanduse kõige hõlpsamalt kätte saaksid. Sugulased palkavad Kallase ülesannet lahendama. Sellised ülesanded on uurija Kallasele meeltmööda! Ta haarab kaabu ja tormab muuseumisse.