Elva valla koalitsioonileping sai allkirjad

EKRE esindaja Aivar Õuna sõnul on oluline tuua kohalike küsimuste otsustamine valla piirkondade elanikele lähemale. «Äärealad on vallale sama olulised kui vallakeskus. Selleks, et piirkondades ei süveneks mahajäetuse tunne on uus vallavõim kindlasti inimestele lähemal ja kuulab meie inimesi,» lubas Õun.