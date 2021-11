Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi juhi Gert Prantsi sõnul oli otsus raske, aga vajalik. «Otsus ei olnud kindlasti lihtne, sest Toomas Kandimaa on meie meeskonna liige olnud väga pikalt. Paraku ei ole aga hooaja algus tulemuste ega ka mängupildi osas olnud see, mida me mõlemad soovime ja seega leidsime koos, et treeneritepingile on vaja muutust,» lausus Prants.