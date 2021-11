Rudissaar on varem töötanud Jõgeva abivallavanemana ning kuulus ka Jõgeva vallavolikogu eelmisse koosseisu. Et Mustvee keskerakondlased olid Rudissaare tööga rahul, soovisid nad, et Rudissaar jääks Mustvee vallavanema ametisse edasi. Vallavolikogu esimehe koht läheb Mustvees taas EKRE-le ning ilmselt jätkab ses ametis tööd senine volikogu esimees Ülle Rosin.