Noore loomaarsti-loomakasvataja 1200 euro suuruse preemia laureaadiks osutus praktiseeriv noor loomaarst Matis Pääslane. Noore praktiku esitas preemiale tema tööandja Tartu Agro AS, kelle juhi Meelis Robami sõnul on Matis Pääslane ettevõtte liikumapanev jõud. «Matis läheneb süsteemselt, et terve karjatervise valdkond – noorkari, sõratervis, ainevahetus, udaratervis ja sigimine – toetaksid loomade üldist tervist, heaolu ja nii ka majanduslikku põhjendatust. Ta on eesmärgiteadlik ning püüab seda iga päev meeskonnale edasi anda. Talle meeldib hinnata teostust ja tulemusi ning neid analüüsida,» iseloomustas Meelis Robam Matis Pääslast.