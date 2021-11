Põltsamaa vald otsib uuele lasteaiale mänguväljaku tegijat

«Tegemist on projekteerimis-ehitushangetega,» ütles projekti eestvedaja Kristi Klaos. «Ootame väga igasuguseid põnevaid ettepanekuid selle kohta, mida võiks rajatavatel mänguväljakutel teha,» sõnas Klaos.

Lasteaia juurde rajatavad mänguväljakud on mõeldud avalikuks kasutuseks kõigile lastele. Ka neile, kes uues lasteaias ei käi.

Kuni 300 last mahutav lasteaed tuleb endise Põltsamaa lauluväljaku alale Kuuse 19 kinnistule ja võimaldab sinna tulevikus mahutada linnas asuvate lasteaedade Mari ja Tõrukese lasteaialapsed. Lasteaeda on planeeritud 10 tavarühma ja 4 väikerühma. Kahe lisarühma ja tegevustubade jaoks on käimas ehitushange.