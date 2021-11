Tammeka meeskonnal on praegu üks eesmärk – liigasse püsima jääda. Suure tõenäosusega see eesmärk täitub, kuid meeskonnal tuleb tänavustest õppetundidest teha selged järeldused. FOTO: Kristjan Teedema

Pole uudis, et Tartu JK Tammeka kõigub meistriliigas juba pikemat aega. Kaks aastat järjest viienda kohaga lõpetanud meeskond tegi tänavu tagasikäigu tabeli lõppu, kuid suutis nüüd viimaste mängudega end uue peatreeneri juhtimisel kokku võtta.

Oktoobrikuu eelviimasel päeval kodumurul Kuressaare üle saavutatud 1:0 võit tähendas, et automaatsest väljalangemisest liigast on pääsetud. Kui napp see pääsemine oli?