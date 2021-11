Märt Põder: tolmuseks betoonlinnaks kujunemise kursil

Tõnis Lukas meenutas valimiskampaanias seika, kus Reformierakonna esimene Tartu linnapea Roman Mugur vastse Plasku katuselt talle avanenud vaate alusel pidanud end pigem metskonnaülemaks. Ilmne eksitus on aga järeldada sellest 1998. aastast pärinevast legendist, et linnasüdames on rohelust piisavalt ka 20 aastat hiljem – täpselt seda aga Lukas valimisdebatis tegi.