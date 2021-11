Kui räägime kummalisest radikaliseerumisest nüüdse kriisi ajal, siis esimese asjana toob see silme ette karjatused sotsiaalmeedias ja video ilmakodanikest, kes usuvad, et kohalik müüja või teenindaja suudab piisava lõugamise peale piirangud nipsust tühistada. Selline üleüldine eskaleeruv hädakisa kord 5G-mastide, kord vaktsiinides sisalduvate nanorobotite ümber on saanud hulgaliselt kajastust ning seda ka põhjusega.