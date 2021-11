Õhus on hävitajad F-16. FOTO: www.mil.ee

Täna pärastlõunal teevad hävituslennukitel F-16 Eesti kohal harjutuslende Portugali õhuväe piloodid, kes teenivad Põhja-Leedus Šiauliai baasis. Eesti kaitseväe peastaabi teatel lendavad need lennukid ajavahemikus kell 14.30 – 16.30 Ida- ja Lõuna-Eestis mitte madalamal kui 152 meetrit ehk 500 jalga. On võimalik, et nad lendavad mööda asulatest või taludest, kuid võimalusel püütakse asustatud alasid siiski vältida.