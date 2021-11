E-kunstisalongis on avatud 48. oksjoni näitus. FOTO: Raimu Hanson

Vanemuise ja kaubamaja vahel haljasalal tänavu üles võetud kartul ei ole ainuke köögivili, mis meie linnas kasvab nüüdsel ajal ja on kasvanud sajandeid. Selliseid söödavaid taimi on maalinud mõnedki kunstnikud, nagu näiteks Eduard Maaser, kelle 1950. aasta pilt «Tartu vaade kapsapõlluga» on veel paar päeva E-kunstisalongi oksjoninäitusel.