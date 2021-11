Mairi Laurik: toitumisest või umbrohtudest

lmselt on see seotud äsjaste valimistega, aga ka jaheneva sügisilmaga, et viimasel ajal võib taas üsna sageli kohata väljendeid, mis räägivad eestlaste toitumisest. Mõne koha peal räägitakse lemmiktoidust, teisal pelgalt toidust, kuid mõlemad pakuvad lauale garneeringuga eestlast. Olgu kohe alguses öeldud, et mulle selline toit maitseb ning ma ei leia sellest terakestki halba.