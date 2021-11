Kahjuks toimub taasiseseisvunud Eestis aga metsades üha hoogsam lageraietega kaasnev lagastamine. Eriti valus on pahupidi pööratud lanki näha matkaradade kõrval. Kasutusel on rasked raie- ja väljaveomasinad, mis on maastiku segi pööranud ja oksarisuga muutnud suured alad inimestele ja metsloomadele läbitamatuks. Isegi neljajalgsed seapered ei suuda metsaalust nii segi pöörata.