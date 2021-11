«Tahaksin täpsemalt teada, kuidas määratletakse eestikeelset haridust, missugune roll on edaspidi vene emakeele õpetamisel ja missugune on tegevuskava. See küsimus on kokkuleppijaile, nad peaksid selle määratlema,» ütles Annelinna gümnaasiumi direktor Hiie Asser eile. «Me oleme selles suunas juba kaugele liikunud, meil on ikkagi 30 aastat keelekümblust. Eestikeelne õpetamine on selgeks õpitud. Umbes pooled klassid on täieliku keelekümbluse klassid ja need alustavad õppetööd eesti keeles. Vene keel emakeelena tuleb juurde teise klassi teisel poolaastal,» rääkis ta. «Kui rääkida täielikust keelekümblusest, siis me oleme juba kohal.»