1999. aastast endise Ülenurme ja nüüd Kambja vallavanem olnud Aivar Aleksejev ütles, et tema aeg on nüüd ilmselt läbi. «Annan endale aru, et olen juba liiga kaua ametis olnud, pean vaatama kriitiliselt peeglisse,» sõnas ta. FOTO: Margus Ansu