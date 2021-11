Sest Rooma on kaugel. Turnee ei olnud kõige pikem kilomeetrite järgi, Kohvriteater on käinud ka maakera teisel poolel Ameerikas, mis on ju kaugemal, ja me olime seal kaks nädalat. Nüüd olime kauem, ja autoga ei ole ma kunagi varem kolme nädala jooksul nii palju järjest sõitnud. Vähemasti poole reisikuludest kattis Eesti kultuurkapital. Mängisin «Okasroosikest».