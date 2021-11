Uuendatud elektrituruseadusega loodi olukord, kus vähem väärtuslikke puidujääke saab põletada suuremates kogustes poole miljoni tihumeetri asemel kaks miljonit tihumeetrit. See on tähelepanuväärne hüpe kõrgustesse, mille elektri lõpptarbija kokkuvõttes kinni maksab. Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski oli arvamusel, et potentsiaalselt võib taastuvenergia tasu kasvada lausa 20 protsendi võrra.