Eesti inimesegeneetika ühingu elutööpreemia pälvis Elvira Kurvinen

Ühingu esimehe, geneetik Neeme Tõnissoni sõnul on doktor Elvira Kurvinen väga põhjalik, sõbralik ja laia silmaringiga arst, kes oma hoolikusega on võitnud tee kolleegide ja patsientide südameisse.

Suur huvi – sünnieelne diagnostika

Elvira Kurvineni elutöö meditsiinigeneetikuna algas 1987. aastal. Tema kliiniline ampluaa on avar: esmased päriliku haiguse kahtlusega haiged, viljakushäired, sünnieelne diagnostika. Erilist huvi on talle pakkunud just sünnieelne diagnostika, mis tänu uurimismeetodite arengule on andnud paremad võimalused perekondade geneetiliseks nõustamiseks.